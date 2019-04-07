3歲表妹精闢解釋「生理期」 網嘆：台灣健康教育進步了！

2019-04-07 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕你是幾歲才知道什麼是「生理期」呢？1名網友分享她與3歲表妹的對話，沒想到年幼的表妹竟然對於生理期有基礎的認知，讓網友驚呼，「台灣的健康教育進步了」。

1名網友在Dcard上發文表示，她有個3歲的跟屁蟲表妹，就連上廁所也會跟，有1次這名網友忘記自己正逢生理期，照舊讓表妹跟進了廁所，原本很苦惱該怎麼跟表妹解釋生理期，但沒想到在她想出說法之前，表妹竟然主動說了她了解的生理期，而且內容相當正確。

3歲的表妹說：「姊姊，你肚子裡是不是有一顆蛋蛋，因為她沒有變成小寶寶，所以她就掉下來了？」讓原PO相當震驚地問表妹是怎麼知道這些的，沒想到表妹竟然回答：「幼稚園老師有教！而且你這個禮拜晚上睡覺跟我一樣都要包尿布喔！」

原PO與表妹的對話讓許多網友驚嘆，「台灣的健康教育進步了」、「這個老師教的好」，還有網友認為，可能是因為「現在大人比較常陪小孩說話，小孩就會學得很快」。

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