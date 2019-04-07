分級醫療雙向轉診 雲嘉南地區成效斐然

2019-04-07 23:00

〔記者萬于甄／台南報導〕為落實分級醫療，減少醫護人員過勞，健保署積極推動分級醫療、雙向轉診措施，全台各區更組成院所聯盟，其中，府城HAPPY行動醫療大聯盟由台南市醫師公會發起，以建構醫療機構間合作為主，去年7月成立迄今成果逐漸顯現，去年下半年雙向轉診的案件數已達15萬4000件，上轉及下轉率更位居全國之冠。

台南市醫師公會今與奇美醫學中心共同舉辦《分級醫療、雙向轉診》論壇，邀請健保署署長李伯璋、台南市醫師公會理事長陳相國等人與談，會中，李伯璋表示，未來除持續推動分級醫療、雙向轉診外，也將朝各級醫院門診量每年減少2％、5年減量10％為目標努力。

據健保署統計，雲嘉南地區已建立17個垂直整合聯盟，近1200家院所，其中台南地區共9個聯盟，792家院所參與，去年7月至9月南區診所上轉率達0.25％，各縣市下轉到診所比例，則以台南居冠達19％。

李伯璋也說，雲嘉南地區去年7月至12月總轉診案件數約15萬4000件，聯盟間的案件數更占7成，區域級以上醫院已有6成院所的門診案件數已達減少2％的目標，相信能逐漸改變民眾就醫習慣，落實分級醫療。

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