因八八風災停駛10年 高雄客運4月1日起復駛桃源梅山口

2019-04-07 22:41

〔記者蘇福男／高雄報導〕台20線南橫公路高雄桃源區拉芙蘭、梅山等部落，因八八風災道路受損，公車停駛10年，高雄客運4月1日起復駛梅山口路線，每天將有2班次公車往返甲仙、梅山口兩地。

2009年八八風災重創高雄山區道路，南橫公路高雄段與台東段交通中斷至今，其中，高雄桃源區勤和路段至拉芙蘭道路重建困難，居民行駛溪底便道多年，直至2017年明霸克露橋完工，路況才穩定，居民無須再過逢雨路斷的生活，而一般車輛僅能行駛至梅山口。

八八風災前，高雄客運每天有甲仙開往桃源梅山口的班車，但風災後至今10年，高雄客運公車僅能通行至桃源部落（南橫公路90公里處），桃源以上的勤和、復興、拉芙蘭、樟山和梅山等部落公車完全停駛，居民要搭公車必須下到桃源部落。

由於南橫公路92公里路基與復興橋改建中期橋梁等工程陸續完工，4月1日起，高雄客運復駛桃源至梅山口路段（南橫公路108公里處），每天上午8點50分從甲仙發車，10點30分抵達梅山部落；中午12點25分從梅山部落發車、下午2點5分抵達甲仙。

桃源區長謝英雄表示，梅山口10年沒有公車通行，在大家堅持不懈下，台20線重現往日光景，不管農業生產還是觀光景點，桃源區已有新風貌，歡迎各地遊客上山遊賞高雄市後花園。

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