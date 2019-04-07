稀客！藍腹鷳現身台中太平山區 農民驚呼：幸運

2019-04-07 20:48

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平頭汴坑山區生態豐富，近日有民眾前往山上從事農作時，在山區產業道路發現俗稱「台灣山雞」的台灣特有種保育類動物「藍腹鷳」雄鳥現身，立刻被牠漂亮的羽色吸引，因相當稀有且難見，趕緊拿起相機拍下牠美麗的身影，大家看到都驚呼：「好漂亮！」，也提醒民眾到山區若幸運碰到，千萬不要驚擾牠。

在太平山區從事農作的侯水河表示，本月2日早上8點多，開車載太太準備到頭汴坑山區整理農地時，突然發現前方的產業道路出現一隻保育類的「藍腹鷳」雄鳥，因羽毛鮮豔相當吸引人，立刻停車小心翼翼打開車門，並拿出相機幸運拍下牠悠閒走動的美麗身影。

侯水河說，「藍腹鷳」棲息在海拔2000公尺以下的中低海拔闊葉林或混生林，因警覺性高、行動謹慎，常常無聲的活動，只要一受到驚動就立刻竄入林間，並不容易看到，自己在太平山區工作多年，這是第2次看到藍腹鷳，上一次是在太平第一花園公墓的後山看到，且兩次都是羽色漂亮的雄鳥，真的很幸運。

侯水河說，「藍腹鷳」是台灣珍貴的保育類動物，雄鳥全身羽色為黑藍色，並具有亮麗光澤，頭頂和背部都有白色羽毛，臉部皮膚及肉瓣則為深紅色，腳部則是紅色，雄鳥體型較大全長約72公分，雌鳥體型較小約46到57公分。

侯水河說，太平山區生態豐富，加上近年從事農作人口減少，在外來人為驚擾減少下，已有民眾在多處地點發現「藍腹鷳」的蹤跡，其他包括台灣獼猴、台灣藍鵲、竹雞、穿山甲也經常可看到，希望民眾能好好愛護此好山好水的環境，若幸運碰到「藍腹鷳」出現只要靜靜觀賞就好，千萬不要驚擾、捕捉。

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