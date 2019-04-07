中央推動「解禁山林」政策 原鄉態度影響鬆綁幅度

2019-04-07 22:16

〔記者李立法／屏東報導〕行政院擬鬆綁登山管制，讓民眾更容易親近山林，屏東縣目前列管的山域及路線多半位於原鄉境內，因牽涉到部落傳統領域，原鄉態度將影響鬆綁幅度；屏東縣消防局強調，民眾在屏東境內管制山域從事登山活動，仍須遵守「屏東縣登山活動管理自治條例」，以免受罰。

行政院擬「解禁山林」，朝取消入山管制改採「報備制」方向研議，並規劃由體育署成為登山活動主管機關，負責推廣山岳活動與登山團體的管理。

屏東縣警局表示，根據《國家安全法》訂定的「人民入出臺灣地區山地管制區作業規定」，在屏東縣境內劃定許多需申請入山許可的山域及路線，多數位於原鄉境內。

縣警局表示，目前警方的管制作為包括設置檢查哨、申請入山許可證等，對防止不法份子進入部落或山區，具有過濾作用，全面鬆綁山地管制，對原鄉部落的影響層面不小。

霧台鄉長杜正吉表示，山域管制措施過去為霧台鄉治安及生態環境多了保護屏障，公所力爭的「自然生態景觀區」計劃已送交通部審核，希望能儘快核定，不僅有助於帶動部落觀光，人員進出當地保護區也會有一定的規範，可彌補山林解禁後可能產生的亂象。

消防局表示，全國已有5縣市根據地制法訂定各自適用的登山活動管理自治條例，若「解禁山林」涉及修法層面，希望中央能儘快修訂，讓基層有所依循，以免與地方法規產生抵觸，衍生紛爭。

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