感恩活動老中青參與 葉宜津推廣植樹做環保

2019-04-07 20:28

［記者王涵平／台南報導］立委葉宜津爭取連任，今在北門蚵寮舉行感恩活動，老中青三代同參與，一起植樹做環保。

感恩系列活動開抵北門蚵寮保安公園，「台南阿姐」葉宜津表示，聯合當地里長及社區協會共同規劃3種活動，讓老中青三代都能參與，3對3鬥牛籃球賽讓平日很少見到年輕人都現身。

「控甘蔗」則是老一輩最喜歡的休閒娛樂，所謂的「甘蔗腰控」由老蔗農一刀砍在長甘蔗中間，讓參加者以小木片猜測兩段甘蔗的長度差距，答案最接近者可以將甘蔗帶回家，差距最大者必須付錢。活動開始不久，果然老一輩民眾就深陷其中，個個互比眼力，看看誰能帶走最多甘蔗。

葉宜津也向在場民眾說明，民進黨將於4月底舉辦立委黨內初選的作業流程，拜託大家接到電話時，務必從頭到尾配合完成民調電話，千萬別只說支持葉宜津就掛斷電話，浪費掉表達自己支持意向的機會，也懇請大家把繞口的「葉宜津」名字多練幾次。

葉宜津也與社區婦女一起到公園種植樹苗，她表示，海邊多種樹可以防風，對環境改善有很大的助益，親手種了6棵改良種的紅牡丹。

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