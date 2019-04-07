部落客菲國搭計程車遭搶 3點建議保護自己

2019-04-07 20:11

〔記者陳宜加／台北報導〕出國自由行最怕遇到搶劫，一名旅遊部落客在菲律賓遭搶，最後花錢消災，提醒國人出國旅遊時，在外身上別太多現金；資深領隊也建議，搭車務必留有車輛紀錄，並使用信用卡消費為主，且要向警方報案，返台後才能申請保險理賠。

菲律賓是台灣新南向重點國家，赴菲旅遊人數也逐年成長，根據觀光局統計，台灣前往菲律賓從102年的12.9萬人次增至去年24.6萬，成長將近一倍。業者分析，熱門旅遊地點以宿霧等海島或首都馬尼拉為主。

台灣旅遊部落客「熊熊來七逃」前往馬尼拉協助推廣台灣觀光；但4月5日深夜11點多，他在市區攔了一部計程車，卻是噩夢的開始，計程車司機開到郊區，回頭持刀架在他的脖子上，要求交出所有現金。

他還原事發經過，雖想盡辦法拖延，但司機情緒愈發激動，最後交出4000元披索、約新台幣2800元。事後才發現車門把手被拆除，無法從內打開、車牌也被貼住，早有預謀，所幸最後花錢消災，並未受傷。

他也說，菲律賓警方面對搶案似乎司空見慣，態度不甚積極，恐無結果。台灣治安好，但出國旅遊時，深夜應避免獨自在外逗留，身上也不要攜帶太多現金，甚至可以置放假鈔或剪掉的信用卡，以備不時之需。

資深領隊小潘表示，出國旅遊避免危險的最佳方式，就是危險的地方不要去，如果要搭車，建議請飯店幫忙叫車，或是使用APP留作記錄，不要路邊隨便攔車，如果發現路線有異，應該立刻要求停車、下車離開。

他也建議，出門在外儘量使用信用卡，不要攜帶大筆現金，留20至100元備用金即可，一旦遭遇搶劫，生命可貴，把錢直接交給對方，並把口袋掏出來證明，搶匪很少搜身，也可以藏錢在鞋底或皮帶等暗扣。

至於事後處理，小潘指出，當然要報警，雖然通常不會破案，但留有報案證明，返台才能申請保險理賠。

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