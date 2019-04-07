外配義務教母語 最要感謝的是這個人

2019-04-07 19:50

〔記者廖淑玲／雲林報導〕在土庫順天宮媽祖廟前賣純手工古早味碗粿的越南籍外配黎秋娥，工作之餘到安親班義務教越南母語，搭配英語教學讓孩子開心學習，黎秋娥特別感謝婆婆全力支持，讓她得以成為快樂的台灣媳婦。

位在土庫中正路的王媽媽碗粿，卅年前由王鄭素秋經營，原本是賣肉圓和關東煮，因為老板娘和藹可親，賣的東西便宜又好吃，大伙兒就暱稱為「王媽媽」，目前由其兒子王智顯和越南老婆黎秋娥接手經營，傳承二代的好味道。

嫁來台灣十四年的黎秋娥和婆婆情同母女，為了讓婆婆多休息，四年前接手，和先生王智顯一起賣碗粿，吸引老顧客紛紛上門，黎秋娥也會特別接受預訂，做出一些越南道地口味的餡料或小吃，其中碗粿最受歡迎。

土庫商工畢業的王智顯說，他原本從事業務，後來在食品材料行上班，回家賣碗粿後開始研發改善舊有的研磨機及蒸籠，為因應消費者養生概念，研發出低油、低脂、少鹽，且完成不使用防腐劑的餡料，也不賣隔夜東西，做出一碗碗道地、古早味的碗粿，贏得消費者口碑。

為了推廣在地好味道，阿娥夫婦經常不計成本到學校或社區教民眾及小朋友體驗碗粿，店內牆上貼滿感謝狀，成為土庫街頭的特色小吃，有感於母語教學不足，工作之餘，在婆婆支持下，阿娥還到安親班義務教越南話，希望讓新台灣之子和小朋友更認識越南這個國家，也要讓大家了解婆媳和樂的重要。

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