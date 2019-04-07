新竹市兒藝節湧入40萬人次 破歷年參與紀錄

2019-04-07 19:55

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市兒童藝術節－風的運動場今天在4天連假尾聲閉幕，包括2天試營運及4天假期，共創下40萬人次以上人潮，破兒藝節歷年參與人次紀錄，也連帶拉抬新竹味市集買氣，多家人氣攤商忙進忙出頻補貨，各個笑咪咪。市長林智堅說，兒藝節已成為竹市的城市品牌活動，已展現城市的創造力，他與100名親子也拋下綵帶，與全國孩子相約明年兒藝節再見。

林智堅說，今年兒藝節9大遊具結合文創館建築體打造，難度升級，超夯遊具「神奇階梯」連他都覺得好玩，不少爸媽陪孩子一起爬，共同完成挑戰的笑容令他感動。

同樣另一座「太空漫步」，孩子們抓著繩索往上，爸媽在終點等待，互動的親子關係也讓他印象深刻；9大遊具除訓練孩子的肢體協調性、探索和適應新環境的能力，也培養體力、毅力與勇氣，增進親子互動。

林智堅感謝市府團隊和688名志工夥伴的投入與協助，讓小朋友玩得開心、家長放心，雖然兒藝節閉幕，但包括新竹公園、中央公園、新竹綠園道、241藝術空間等場域，都是孩子的遊樂園，今年新竹動物園也即將完工啟用，市府團隊將讓竹市往兒童城市目標邁進。

除遊具人氣爆棚，新竹味市集也是買氣爆發，多種在地美食攤商幾乎中午前就賣光，中午就得趕著補貨，一天就賣出兩天的銷售量，不少攤商都說，人潮實在太多，一天就補貨3、4次，銷售是平常的2到3倍。

林智堅說，今年兒藝節人潮爆滿，連帶拉抬新竹味市集的銷售佳績，不僅大小朋友玩得開心，也促銷新竹在地優良商品，若加上2天試營運湧入的10萬人次和兒藝節4天連假超過30萬人次湧入，今年共40萬人次湧入，已破歷年兒藝節參與人次紀錄，很多外縣市民眾都感受到竹市兒藝節「風的運動場」活動的獨特魅力。

林智堅今天下午4點在兒藝節閉幕會場「竹迷宮舞台」與現場100名親子在台上一起拋下彩帶，在「彩帶海」中，與全國民眾相約明年兒藝節再見。

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