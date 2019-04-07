中市公墓遷葬公告貼墓碑 議員：對往者不敬

2019-04-07 16:54

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府推動公墓變公園計畫，南屯第17公墓正辦理遷葬作業，市議員何文海今日表示，部分墓碑上頭竟貼著一張醒目公告，提醒家屬應儘速遷葬，市府立意良善，但貼公告的位置引人非議，對祖先實在太不敬，建議市府執行遷葬工作時應更加謹慎，這是對往者及家屬最基本的尊重。

何文海表示，位在南屯區楓樹里的第17公墓有數千門墳墓，1996年禁葬，並劃為「文中49」及「文小74」學校預定地，但公墓遷葬事宜一拖數十年，他多次要求市府儘速辦理遷葬，並將原本的墓地規劃其他用途，如公園、滯洪池或綠地等。

何文海說，台中市生命禮儀管理處去年終於啟動南屯第17公墓遷葬作業，他日前到17公墓為祖先辦理遷葬起掘事宜時，赫然發現部分墓碑上頭竟貼著一張黃色公告，相當醒目，內容是提醒家屬儘速辦理遷葬作業，立意良善，但把公告貼在墓碑上，遮住姓氏，有些墓碑較小，公告幾乎遮住墓碑一半，對祖先實在太不敬，市府執行遷葬作業時應更加謹慎，以免引起家屬不滿，這也是對往者及家屬最基本的尊重。

民政局副局長盧政遠解釋，南屯第17公墓遷葬工作已經進行1年，許多墳墓都已遷走，遷葬公告原本是貼在側面，由於清明節過後，生命禮儀管理處將進行無主墳墓遷葬，預計在6月底前完成全部遷葬作業，為了提醒家屬，才會改貼在尚未遷葬的墓碑正面，但此舉確實不妥，會請生管處改進，改為把公告插在旁邊。

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