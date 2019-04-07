快看！5月申報所得稅「這樣」免稅！國稅局這張圖被推爆

2019-04-07 16:52

〔即時新聞／綜合報導〕不少民眾將在下個月申報去年的個人綜合所得稅，財政部中區國稅局公布免稅條件相關資訊，製成1張告示圖片，被不少網友評為簡單易懂，紛紛在臉書上分享、轉傳。

臉書粉絲專頁「中區國稅局 稅務e吉棒」貼出這張圖片說明免稅條件，一般未婚民眾月薪若在3萬元以下，享有8.8萬元免稅額，標準扣除額為12萬元，薪資扣除額是20萬元，也就是說年薪40.8萬元以下即可不用繳稅。雙薪家庭年新在81.6萬元以下同樣免稅。

此外，雙薪家庭若含有2名子女（含5歲以下幼童），免稅額為35.2萬元，標準扣除額為24萬元，薪資扣除額則是40萬元，幼兒扣除額是24萬元，換句話說雙薪四口之家只要年薪不足123.2萬元就不用繳納綜合所得稅。

許多網友認為這張圖片設計相當優質，讓複雜的稅法規定變得簡單易懂，相繼留言稱讚「這張圖表是看過其它粉絲頁、新聞稿，做得最好的」、「要乖乖繳稅喔」、「太棒了，今年總算可以省下一筆錢來去三日遊」，不少民眾也在留言處詢問稅務問題，國稅局小編也在能力範圍內盡量給予回覆。

「中區國稅局 稅務e吉棒」臉書全文

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