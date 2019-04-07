許石100+楊三郎音樂會 雙胞胎組合「台灣若比娜子」原音再現

2019-04-07 15:11

［記者劉婉君／台南報導］《鑼聲若響》作者許石與《望你早歸》作者楊三郎，都是戰後初期台灣活躍的流行音樂人，今年適逢百歲冥誕，台南愛樂管絃樂團與蔡宜璋建築師事務所於清明連假期間，舉辦一場「許石一百＋楊三郎音樂會」，演唱兩人膾炙人口的曲子，1960年代的雙胞胎組合「台灣若比娜子」也原音重現《安平追想曲》，成為全場最大的驚喜。

許石與楊三郎兩人均是1919年出生，同時也是親戚，許石的太太即是楊三郎的外甥女。「許石一百＋楊三郎音樂會」在許石音樂圖書館舉行，演唱會上演出包括許石的《夜半路燈》、《鑼聲若響》、《南都之夜》、《草螟弄雞公》、《回來安平港》、《安平追想曲》等曲目，以及楊三郎的《望你早歸》、《春風歌聲》、《港都夜雨》、《秋風夜雨》，讓與會者聽得如痴如醉。

許石與楊三郎的家屬也出席音樂會，分享兩人在創作與生活上的故事，也開放現場聽眾提問。

許石之子許朝欽也分享《夜半路燈》、及許家版本的《安平追想曲》的創作由來。

而許石育有8女1男，雙胞胎女兒許碧桂、許碧芸就接受訓練，曾組成「香蕉姑娘」合唱團、「台灣若比娜子」合唱團，後再加入加入3位女兒成為「許氏中國民謠合唱團」，在國內外演出。

活動最後，許碧桂、許碧芸也應觀眾要求，重現「台灣若比娜子」組合，現場演唱《安平追想曲》，獲得滿堂喝采。

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