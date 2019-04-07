北頭洋路跑展飛番精神 佳里警助陣好口碑

2019-04-07 15:09

［記者王涵平／台南報導］佳里區北頭洋路跑今登場，約2300人參賽，台南員警除踴躍參加，佳里警方更全力協助交管，選手頂著豔陽全力以赴，順利完成賽事。

2019年西拉雅族蕭壟社北頭洋蕭壟飛番走向競技暨情牽木棉花季活動，今日結合南市早起鳥路跑協會擴大舉辦，發揚260年前西拉雅族飛番勇士長跑傳統精神，也讓各界認識蕭壠社早期部落位置。

活動共分為全馬42公里組、半馬21公里組、10.5公里健康組及4.5公里活力組等4組，全馬參賽者900人，半馬500多人，全部參賽者人數約2300人。6時整，由南市民族事務委員會主委汪志敏、台南市蕭壠社北頭洋發展協會理事長楊俊陞等各界人士鳴汽笛起跑。

佳里分局除規劃專案勤務交通疏導，交通分隊小隊長蔡武璋等多人參加半馬21K馬拉松競賽組，以1時50分跑完全程，第六分局長許坤田也帶領喜愛路跑同仁參加10.5公里健康組跑完全程。佳里分局宣導團由交通組長周文達等員警進行反毒、反詐騙及優良政風等宣導。

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