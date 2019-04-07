「愛情公車 浪漫相遇」公車野餐音樂派對擠爆集盒貨櫃園區

2019-04-07 11:26

〔記者黃建華／高雄報導〕發展愛情產業是高雄市政府拚經濟的重要主軸之一，為鼓勵大家勇敢把握機會向重要的人表達愛意與友誼，交通局特別推出「愛情公車 浪漫相遇」系列活動， 昨在高雄IKEA旁「集盒KUBIC貨櫃園區」舉辦「公車野餐音樂派對」，邀民眾與主流偶像歌手「小球-莊鵑瑛」一起春遊野餐同樂，吸引大批粉絲卡位等候。

一名林小姐說：「今天活動真的太棒了，沒想到搭公車居然能與心儀偶像一起零距離野餐並體驗雙層巴士遊愛河，現場還有好多好吃好玩的文青攤位與表演，希望市府之後常常舉辦這類型活動」。

交通局專門委員林弘慎說，為宣導民眾出門多利用公車、捷運，降低私人運具移動式污染源對環境造成的破壞，交通局與高雄捷運公司合作陸續推出多項票價優惠方案，例如「MenGo交通暢遊」月票，107年度市公車運量更較106年成長約88萬人次。本次特別邀請當紅偶像歌手「小球-莊鵑瑛」共同宣導搭乘公車與捷運等公共運具，希望參加活動民眾都能響應體驗並培養搭乘公共運具通勤出遊習慣。

4月底前，只要情侶、親子、好友偕同搭乘高雄市任一公車，比愛心拍照上傳「轉動高雄青春夢」粉絲團，就有機會獲得夏慕尼浪漫晚餐及摩天輪套票等豐富獎項，歡迎所有市民朋友一起搭公車拍照拿大獎。

交通局表示，高雄市108年持續推出許多公共運輸好康優惠組合，除目前「公車一日兩段吃到飽」、「捷運轉乘公車現折3元」與「原公路客運單趟最高自負額60元」優惠外，「MenGo無限暢遊」多元方案與「公車轉乘公車2小時免費」優惠（免費次數不納入一日兩段吃到飽計算）更受到民眾廣大好評。歡迎大家一起力挺公共運具抗空污，逗陣響應利用公車、捷運作為日常代步工具。相關活動訊息請上交通局網站www.tbkc.gov.tw及臉書粉絲團「轉動高雄青春夢」查詢。

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