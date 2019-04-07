搭郵輪出國圓夢 北市百位學子嗨翻

2019-04-07 11:36

〔記者劉力仁／台北報導〕「愛之船圓夢旅」今天順利啟航。

為了鼓勵學生探索遼闊世界，增進自信心與國際視野，北市教育局及社會局遴選中正、萬華區百位用功、孝順的國高中生，進行5天4夜郵輪之旅，至日本沖繩、宮古島、石垣島等地進行國際交流。

今天上午百位同學至基隆港登船，這些沒有出過國的孩子，既興奮又緊張，多位送行的家長看著孩子第一次出國尋夢也感動拭淚。王姓同學表示，很高興有機會搭乘郵輪出國，昨天晚上興奮的睡不著。

教育局長曾燦金到場歡送同學，祝福同學們順利圓夢，叮嚀同學注意安全，並告訴外國友人台北是友善城市，歡迎到台北觀光。

這項活動由台北市議員應曉薇、天心地元協進會經過近2年的辛苦籌備，應曉薇表示，8年前第一次搭乘郵輪時，看到世界那麼大，但台北仍有那麼多的孩子沒能力出國，她對著大海許願，期許自己將來有能力能帶領一群小朋友去看這個廣大的世界，今天終於願望成真。

應曉薇感謝很多善心人士的捐款及志工們熱心奉獻，及百威旅行社、歌詩達郵輪的不計成本，才能順利成行。

隨團照顧同學們的保姆多達50位。快拍團隊、台北市跆拳道協會、南門複合式童軍團，也隨團協助；台北市教育局也安排與日本沖繩縣具志川商業學校與進行海外交流，為了獎勵學生能在出國期間做好親善小天使，應曉薇更承諾要帶同學吃道地拉麵。

應曉薇表示，希望同學藉此機會去探索遼闊世界，增進自信心與 國際視野，未來有能力時回饋社會。

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