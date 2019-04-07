揭開清水鬼洞神秘面紗！16日重開放

2019-04-07 11:23

〔記者張菁雅／台中報導〕位於台中市清水區鰲峰山公園東北側的清水鬼洞，是日治時期的軍事地下戰備坑道，2017年因安全設施不足而封閉，歷時2年封閉整修後，將於4月16日起重新開放。台中市政府建設局長陳大田表示，市府正與台中市牛罵頭文化協進會籌備導覽事宜，初期因人力限制，先開放團體預約導覽解說，帶領民眾一探鬼洞神秘樣貌。

陳大田指出，清水鬼洞是日治時期的軍事地下戰備坑道，全長約420公尺，分為主坑道、副主坑道，以及聯絡副主坑道的支坑道；坑內設備有寢室、儲藏室、崗哨、廚房、儲水槽、廁所、機槍堡、狙擊區等軍事設施。雖然目前已無軍事用途，但依舊能感受當年軍情緊繃的氣氛。

陳大田表示，清水鬼洞將於16日重新開放，感謝台中市牛罵頭文化協進會總幹事吳長錕提供珍藏的清水參道及鬼洞歷史文化資料，協助建設局駐地人員辦理導覽培訓計畫。

建設局說明，依據「台中市政府建設局清水鬼洞開放要點」規定，週六、日及例假日上午9時至下午4時，開放民眾自由參觀，週二至週五上午9時至下午4時則採團體預約開放方式；每週一、農曆休假期間及政府公告停班停課日暫停開放。

建設局也提到，因考量鬼洞內空氣品質及空間較狹小等安全問題，單一時段參觀人數上限為30人；平日參訪民眾如有需求，仍可比照團體預約方式，於10天前向建設局申請，若當日預約團體人數及開放參訪時間許可，也可透過事前預約方式結伴參觀，以維護參訪品質及進出坑洞安全。

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