台東佛教團體齊聚 浴佛園遊會所得捐社福團體

2019-04-07 11:15

［記者王秀亭／台東報導］台東縣內佛教團體、寺院今天上午齊聚台東市南京路市民廣場，以祈福、浴佛、園遊會的形式，提前慶祝釋迦牟尼佛誕辰，50多個攤位義賣物品眾多，吃喝玩樂都有，不少民眾趁機挑選好物，台東縣佛教會表示，今天義賣所得將捐與海山扶兒家園。

今天一早，台東市南京路市民廣場人潮多，來自全縣的佛教團體、寺院義工忙著準備各式義賣物品，義工媽媽親手製作的素粽、豆干，小農栽種的各式新鮮蔬菜水果，連台東知名小吃也將蚵仔麵線煮成素食的麵線，加入義賣行列，還有可供親子共同創作的彩繪攤位，一樣吸引大人小孩的青睞。

台東縣佛教會表示，每年農曆4月8日是釋迦牟尼佛誕辰，各縣市佛教團體從農曆2月起就會陸續舉辦浴佛節相關活動，台東縣選在清明連假最後一天舉辦，透過浴佛祈福大典，為全縣祈福，同時舉辦環保愛心園遊會。

台東縣佛教會指出，今天義賣所得經討論，決定捐給海山扶兒家園，該機構是一處收容2至18歲失依或家庭發生重大變故、須依法安置保護的兒童及少年的中長期安置機構。

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