新港抽水站竣工 高雄永安石斑魚養殖魚塭水患獲改善

2019-04-07 11:01

〔記者蘇福男／高雄報導〕國內石斑魚養殖大本營高雄永安區，養殖專區主要排水路北溝排水系統，由於排水路狹窄、地勢低窪，養殖業者長年飽受水患之苦，立委邱志偉積極爭取闢建北溝排水截流箱涵和抽水站，新港抽水站近日完工，未來配合北溝排水整治工程，將可有效改善淹水情形。

邱志偉指出，北溝排水系統位於永安濱海地區，因排水坡降平緩且通水斷面不足，加上上游永安、永華聚落地勢低窪，聚落地盤高程低於區域排水水位，導致每逢暴雨便常有溢堤淹水災情，亟需加速改善。

高雄市政府2013年完成「高雄市管區域排水北溝排水系統規劃」，研擬排水路整治、分洪、滯洪及低窪聚落加強抽排等綜合治理方案，以改善永安淹水沉痾，邱志偉向中央爭取到6000萬元補助經費，計畫在新港里設置固定式抽水站，以防範未然。

水利署第六河川局表示，歷經年餘施工，新港抽水站已於日前完工，包含新建抽水機房和設置1台沉水式抽水機，機房外觀係擷取聖多里尼地中海山城意象元素，以白色為基底，搭配紅、藍、綠等主要色系，並設計高低傾斜的眺望塔，形塑永安新地標，完工後配合截流箱涵將可有效解決新港淹水問題。

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