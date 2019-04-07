找頭路！高市本週8場徵才 釋逾600個職缺

2019-04-07 10:40

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市本週辦理8場徵才，釋出600個以上職缺，歡迎民眾做伙來找好頭路！

4月8日14:30~16:00楠梓就業服務站（高雄市楠梓區學專路777號2樓，07-3609521），楠梓電子公司操作工（76人）、程發工業公司操作工（9人）。

4月9日14:00~16:00鳳山就業服務站3樓（高雄市鳳山區中山西路235號，07-7410243#202），大潤發流通事業公司資訊人員（1人）、維修人員（2人）、麵包三手、四手（2人）、威合公司長庚醫院早、晚班清潔人員（20人）、黑鮪魚大飯店公司早餐廚師/中式廚師（2人）、餐飲服務員/儲備幹部（4人）、櫃檯接待員/儲備幹部（4人）、夜間櫃檯儲備幹部/組長（2人）、暉華工業公司操作工（19人）。

4月9日09:30~11:00高雄市勞工局1樓（高雄市前鎮區鎮中路6號，07-8220790#319），旭和螺絲工業公司操作工（19人）、明安國際企業公司操作工（100人）、源甡公司操作工（7人）、昶亨科技公司日班作業員（10人）、中班作業員（10人）、夜班作業員（10人）、日班SMT生產操作技術員（10人）、中班SMT生產操作技術員（10人）、夜班SMT生產操作技術員（10人）。

4月9日14:00~15:30三民就業服務站（高雄市三民區大順二路468號10樓，07-3837191#17），漢衛保全公司駐衛警保全員（10人）、清潔員（5人）、日安環保工程公司環保車司機（2人）、高鐵車廂清潔員（10人）、健身房清潔員（2人）、學校日班清潔員（6人）、學校夜班清潔員（3人）、東京都保全公司高雄分公司安管員（12人）、寶佳寧居家除蟲消毒公司消毒業務工務專員（10人）、社團法人高雄市受恩社區關懷協會照顧服務員（6人）。

4月10日14:00~16:00鳳山就業服務站3樓（高雄市鳳山區中山西路235號，07-7410243#202），樂津食品有限公司操作工（6人）、源晟真空科技公司操作工（45人）、乙鈦企業公司操作工（5人）、三英鋼鐵公司操作工（9人）。

4月11日14:00~16:00鳳山就業服務站3樓（高雄市鳳山區中山西路235號，07-7410243#202），集祥塑膠公司操作工（6人）、千鐿企業公司操作工（17人）、日源企業公司操作工（13人）、上鑫工業公司操作工（12人）。

4月11日14:30~16:00楠梓就業服務站（高雄市楠梓區學專路777號2樓，07-3609521#13），芮可企管顧問公司品檢技術員（5人）、機台技術員（5人）、日安環保工程公司高鐵車廂清潔員（15人）、兼職高鐵車廂清潔員（5人）、太子保全公司保全員（5人）、威合公司清潔環管人員（6人）、良信清潔公司清潔員（5人）、昕秝開發行銷公司早班理貨包裝員（5人）、大鎪科技公司行政助理/日文業務助理（2人）、倉儲助理/倉管會計人員（2人）、應收成本會計人員（1人）、機械設計工程師（2人）、品管工程師、生管人員（2人）、CNC電控人員（2人）、機械組立維修人員（2人）、剪床折床洗床師傅（2人）、機械西工（2人）。

4月12日14:00~16:00林園區公所1樓（高雄市林園區王公路1號，07-6466185），源晟真空科技公司操作工（45人）、春吉公司操作工（19人）。

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