持續晴暖如夏到週二 週三起天氣變化較大

2019-04-07 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕清明連假接近尾聲，4天天氣大多一如先前預期穩定且溫暖。目前預估這樣類似初夏的好天氣會持續到週二（9日），週三後微弱鋒面報到，天氣型態上可能變化較大。另外，今天因天氣穩定、風力小，各地普遍空氣品質較差，敏感族群出外要注意。

天氣風險公司分析師吳聖宇指出，今天清明連假最後1天，天氣依舊晴朗穩定、各地多雲到晴，但山區午後要注意因熱力作用發生的零星降雨。白天陽光明顯，各地高溫普遍可達到28至30度以上；夜晚到隔天清晨西半部空曠地區有霧發生的機會，可能影響交通。另外，因天氣穩定、風力小，各地空氣品質普遍較差。

根據行政院環保署空氣品質監測網顯示，截至早上9點為止，西半部地區有近半測站已經顯示「對敏感族群不健康」，提醒敏感族群出外要多加注意。

至於明後2天，這樣的好天氣也將持續，各地維持多雲到晴，高溫也都可能達到30度以上。由於陽光明顯，外出要記得注意防曬、補充水分。西半部清晨依然有霧出現的機會，外出交通要注意。另外，空氣品質可能也不會太好。

週三開始由於微弱鋒面過境、東北季風增強、水氣移入的影響，預計將有新一波的天氣變化，下雨機率提高，溫度也將開始起伏。建議大家把握這3天的好天氣，並為週三之後的天氣轉變預作準備。

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