東山國小綠手指 草莓園體驗幸福

2019-04-07 08:56

〔記者王涵平／台南報導〕東山國小「綠手指」社團活動，讓學童體驗產地到餐桌的食農教育，其中學習草莓種植，小朋友更在採收的時刻嘗到幸福的滋味。

東山國小校長曹欽瑋表示，東山國小「綠手指」社團在每週三開課，課程內容由東山農會四健會與番社蔬果聯盟共構，從農事家政到農活體驗皆有，希望藉由讓孩子親身體驗從種苗、澆灌、施肥、病蟲害防治到收成，不只從產地到餐桌，更要面對大自然的現實面。

百大青農林俊儀是東山區番社蔬果聯盟五虎將之一，長期協助東山國小推動食農教育，先透過課程教導孩子如何種植與照顧「草莓」，孩子一聽到草莓，大家都嗨的不得了，很懷疑真的種得起來嗎？

林俊儀特選適合東山氣候的香水及蘋果草莓，透過示範再讓孩子自己來，並相約一星期後檢視照顧成果。學童檢視自己種植的盆栽，透過對話與討論來釐清孩子的草莓苗生長問題，有的水澆得不夠、有的已罹病，讓孩子了解務農風險的必然性，再帶學童前往番社蔬果聯盟的草莓園。

位於東山凹子腳的草莓園，因採用自然農法，全程無使用化學農藥，必須搭建防鳥網，避免鳥兒先來找幸福，林俊儀說明採草莓的採收方法與注意事項後，孩子立刻四散去找尋自己最大顆的「幸福」。

五年級的陳心韋表示，原來用心照顧，東山也能種出好吃的草莓，好幸福喔！

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