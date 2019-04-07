南部高溫33度防過量級紫外線 週三鋒面報到

2019-04-07 06:27

〔即時新聞／綜合報導〕今日各地仍然大多是多雲到晴天氣，東半部地區會有些局部短暫陣雨，其中宜蘭在下午期間，降雨機率會比較高，另外西半部山區午後也有機會降下零星降雨。

今日溫度方面，清晨各地舒適，低溫約19至23度，白天氣溫則會明顯上升，各地高溫普遍都在28度以上，尤其南部近山區及台東大武一帶，有機會出現33度以上高溫，由於雲量少紫外線指數較高，民眾在戶外活動請注意防曬並多補充水分。

今日空氣品質部分，西南風將挾帶微量境外污染物移入；清晨西半部風速弱，擴散條件不佳，污染物持續累積，午後受境外污染物移入疊加影響，西半部污染物濃度易上升，並須留意光化作用易使臭氧濃度升高；花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、中部及高屏空品區為「橘色提醒」等級；雲嘉南空品區擴散條件較差為「紅色警示」等級。

週一、週二（8日、9日）各地天氣穩定，僅東半部地區有零星降雨，西半部山區午後也有局部短暫陣雨的機率。受西南風影響，各地舒適溫暖，高溫普遍在29度以上，大台北盆地、中南部地區氣溫會更高一些，紫外線指數容易達到過量甚至危險級。

週三（10日）鋒面通過、東北風稍增強，北台灣天氣稍轉涼，高溫25至28度間，但中南部和花東受影響時間較晚，溫度變化不大，仍然是舒適溫暖天氣，台東一帶受西南風過山沉降增溫影響，有局部高溫發生的機率。降雨方面，北部、東半部及中南部山區降雨機率逐漸增高，中南部平地維持多雲到晴的天氣。

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