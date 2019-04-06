她徵「支持統一」網紅 網友：竟是《大學生了沒》前班底！

2019-04-06 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選在即，而去年九合一大選盛傳中國透過網軍散播假消息，企圖干預選情以來，近期不少人發現，中方似乎又開始有動作，其中不乏有「假帳號」私訊知名粉專表明想收購，甚至直接在徵才網站、社群上徵求「支持兩岸統一」政治立場的台灣素人網紅。一名網友眼尖發現，知名節目《大學生了沒》的前班底居然也在替中共宣傳，培植「政治立場鮮明」小模、網紅。

一名男大生昨天在「Dcard」 上發文說，最近大家熱議的話題，「中國統戰單位想借用粉專的影響力，來操控輿論、散播假消息...等行為滲透台灣」，網路上也瘋傳多張截圖，他眼尖發現，前《大學生了沒》的班底「Ruby」林珮瑩竟然也在臉書社團中發文徵人！文中表明尋找對象是「支持『兩岸友好/統一』之政治立場的網紅」，還說發起這項徵人專案的單位是「內地四川政府」，更直言他們是想要培植一群立場鮮明的台灣網紅。

原PO說，已經一段時間沒有聽到林珮瑩的消息，沒想到就是在忙著協助中國政府！原PO還在林珮瑩的臉書發現，林女最近在做中國直播主經紀、中國電商，甚至還有人民幣兌換服務，她還加入被外媒認證為中共統戰工具的上海青創基地及相關協會。進一步追蹤了解發現，林珮瑩親中非但沒有撈大錢，除了以類似傳銷手法吸引想紅的素人赴中，還會在臉書推廣來路不明的醫療療程，讓原PO不禁感慨：「離開大學生了沒多年，在演藝圈卻苦無代表作...以為你承認你是中國人就可以像歐陽娜娜一樣半年賺3億，但你可能只會是下一個黃安、下一個劉樂妍－永遠紅不起來！」

網友紛紛說，「有腦的不會被洗腦，但沒腦的就不一定了」、「不要再待在臺灣用臺灣健保了好嗎！臺灣海峽沒加蓋，要回祖國快滾！」、「還是她是想靠這個紅，不然她是誰我根本不知道」。

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