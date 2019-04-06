懷疑拓寬拆房為「悠活」解套 恆春萬里桐居民醞釀抗爭

2019-04-06 22:12

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春萬里桐居民因日前某週刊報導墾丁「四通（第四次通盤檢討）」，預定將經過恆春鎮萬里桐社區的4米道路擴建為8米，必須拆掉沿路上百戶民宅，居民因資訊不明引發恐慌，5日晚間由立委柯志恩服務處召開社區會議討論，醞釀抗爭政府討公道。

不過，屏南立委莊瑞雄同時出面強調，認為「拆屋拓寬」其實是假議題，但公部門沒即時向民眾解釋造成誤解及反彈，已經要求營建署撤除此案，確認不會有執行的一天。

恆春萬里桐巷道拓寬案，去年四通檢討時便有居民及媒體揭露，但並未引發廣泛討論，日前週刊聳動報導後，當地居民認為政府單位為了悠活度假村合法化，恆春鎮公所接獲民眾提議，在「四通」將4米道路提出擴建為8米，後續也經營建署審查公告通過，憂心很快就會面臨「拆屋拓寬」慘劇。

立委柯志恩暨張榮志服務團隊聯合服務處主任游家銘，5日晚間協助山海社區發展協會在萬里桐召開居民大會，討論道路擴建後續申訴陳情事宜，包括屏縣議員李志偉、立委候選人林育先、鎮代會副主席陳進興、鎮代陳新賢、吳夀宗及當地律師張怡都到場關心。

游家銘表示，居民對於這項「黑箱作業」相當不滿，無法接受居住好幾代的房子被劃作「道路用地」，都強調要採取抗議方式向政府發聲，不容許民主國家還有這樣粗糙的政策形成方式。

針對民眾排山倒海的抗議，屏南民進黨立委莊瑞雄則認為，早接受民眾陳情，上週在營建署進行了解，發現這個「拆屋拓寬」偏向假議題，因為這項「四通」提案明確寫著「後續恆春鎮公所如未取得土地所有權人同意，無法辦理道路拓寬」，下次通盤檢討便會取消道路用地劃設，他也以當地民眾強烈反對意見，要求營建署撤除此案不執行。

去年便主動關心「四通」拓寬案的恆春律師張怡則認為，悠活部分區域因欠缺8米聯外道路無法合法，「四通」突然劃定將鄉道拓寬8米，一看即知是為悠活解套。到底誰是提案的始作俑者？營建署說是鎮公所，鎮公所說是在地居民，在地居民說他們根本不知情，行政機關實應加強公民參與，才不會讓資訊弱勢民眾成被犧牲的一群。

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