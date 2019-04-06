是你嗎？ 夜店尋「炸」馬桶元兇 承認可當「終生VIP」

2019-04-06 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕來者何人，竟然有這股「神力」把高雄夜店的馬桶「炸裂」！業者還在臉書發出尋人啟事，「不需賠償，只要你承認，來當終生VIP。」該夜店不但成為熱門打卡景點，還引發網友熱烈討論。

綜合媒體報導，高雄夜店Cocco & Co3月29日邀請饒舌嘻哈樂團「夜貓組」駐店，還請了許多饒舌歌手、DJ駐唱，全場嗨到最高點，但誰也沒想到，30日凌晨一點多員工進去清理，竟然有人能把馬桶給「嗨炸」。

老闆見狀不但沒有生氣，還想到有趣的行銷手法，在臉書發文：「我們欣賞妳這麼派！只要妳敢大方告訴我們是妳弄壞的，我們不但不要妳賠償，我們還要妳來當終生VIP」，有趣的宣傳手法引發網友熱烈討論，紛紛留言「哈哈是我啦」、「一定是在裡面當四腳獸太激烈」、「不要小看派女孩」。

「炸裂馬桶」在網路爆紅後，臉書粉專Cocco & Co在4月2日發布新的貼文：「眾望所歸，馬桶延後修理，開放一週參觀，把握時間來！」，還貼心的提醒男士請勿進入女廁，想拍要請女性友人代勞。反向行銷引發不少討論及來客量，但店家也希望使用者好好愛護店裡的東西，警告下次再拆馬桶就要罰100倍。

臉書粉專Cocco & Co發文表示，「眾望所歸，馬桶延後修理，開放一週參觀，把握時間來！」（圖截自臉書粉專Cocco & Co）

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