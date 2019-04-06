車流塞爆國5！宜警防入夜市區「被癱瘓」 動員400人次疏導

2019-04-06 17:43

〔記者張議晨／宜蘭報導〕清明連續假期，宜蘭南下、北上各重要道路爆大量車潮，今天進入連假第3天，為了防車流湧進市區造成交通壅塞，宜蘭縣警察局動員400人次布點各路口，加強交通疏導，避免市區交通被車流「癱瘓」。

國道5號北上頭城至坪林路段上午10點半起開始壅塞，平均時速40公里以下，警方指出，塞車情況會持續至半夜，各交流道口及沿線均有執勤員警現場加強交通疏導，計約400名警民力。

除上路車潮，警方預估晚上遊客將進入宜蘭、羅東及礁溪市區用餐，而市區停車位較少，為避免造成市區壅塞，各分局動員警力堅守交整崗位，也呼籲遊客將車輛停放外圍停車場。

另外，若民眾擔心走國五北上會碰到返程車潮，警方建議，白天時段可改走台9線北宜公路至坪林再進入國5，避開壅塞路段，或利用明（7）日收假日0點至10時暫停收費時段行駛國道。

「車多請依序行駛！」警方提醒，若碰到車多壅塞，用路人應互相禮讓、依序行駛，並請保持耐心排隊勿「插入連貫車隊」，違者可依「道路交通管理處罰條例」處600元以上1800元以下罰鍰。

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