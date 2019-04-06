牛糞紅龜粿？ 你知道啥用途嗎

2019-04-06 17:13

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「不讀書大漢撿牛屎」，原本是鄉間俚語，在回鄉米農場牛糞卻有大用途，青農林家良自製牛糞紅龜粿大搶手，不少民眾透過網路想購買，卻求之難得。

「紅龜粿」是傳統民間常用的祭祀用品，牛糞早年也是民間最常見的東西，隨著時代轉變，二者對時下年輕人而言都是十分陌生，卻有農民把牛糞和紅龜粿巧妙結合，創意十足。

為了製作牛糞燻香，林家良說，他還得刻意用盆子先收集牛屎，初步曬乾後切成細條，再找來紅龜粿的模型板子，最後擠壓成紅龜粿的形狀然後曬乾儲存，到了夏天就是最天然好用的防蚊燻香。

6年多前從台北回到雲林土庫務農，回鄉種田的林家良創立「回鄉米」，堅持用友善土地方式耕作，推廣養牛終老的牛耕文化及農村輕旅行，重現古早味的「撿牛屎」，吸引各年齡層學生來參加、體驗，他也不忘自我解嘲，如今的農村已難得見到牛，不讀書的人想撿也找不到牛屎了。

林家良說，牛是草食性動物，所排出的糞便不十分臭，就像爛泥巴一樣，混入木屑與天然素材如艾草、曬乾的文旦皮或柑橘皮等增加香味，做成牛糞餅再製成燻香，為了便於貯存特別找來舊的紅龜粿粿模，把牛糞餅壓成紅龜粿的形狀，反而讓人忘了是牛糞。

林家良指出，以前農村社會送紅龜粿，做成烏龜型代表生男嬰，另有桃子型代表女嬰，雖然這項傳統習俗已逐漸被人淡忘，製做牛糞餅時發現這項傳統習俗就刻意保留下來，成為農村輕旅行最佳教材。

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