大車注意！行駛台9丁須通行證、載運危險品 違者4/17起開罰

2019-04-06 16:56

〔記者張議晨／宜蘭報導〕蘇花改蘇澳至東澳段今年1月17日開放大貨車通行，受縣環評規定，台9丁線（舊蘇花公路）禁行大貨車，公路總局採發證管制方式，開放民眾申請通行證，執法有3個月緩衝期，4月17日起，若無通行證行駛台9丁線，依法可開罰900元，並計違規點數1點。

大貨車行駛蘇花改，因卡在環評及通行隧道安全等問題，直到今年初才開放車體長度在12.2公尺以內、非管制的大貨車上路，但載運柴油、汽油等危險物品車輛，仍需走台9丁線往返。

依照蘇花改環評書規定，蘇花改開放3.5公噸大貨車行駛後，台9丁線（舊蘇花公路）禁行大貨車；但考量民眾需求，公路總局採發放通行證方式管制。

公路總局表示，蘇花公路禁行大貨車，執法緩衝期預計至4月17日，緩衝期結束後，將與警方配合執法，不過，無通行證車輛若到東澳市區休憩，則不在執法範圍內。

公路總局補充，載運危險物品等車輛若要上路，本身就有監理單位核發的通行證，不需申請台9丁線通行證明，可直接上路；營業用貨車要行駛台9丁線，可至各縣市監理單位申請，若非營業用戶，則可至第4區養護工程處申請，預估1週內就可發證。

警方表示，緩衝期結束後，4月17日起將開始執法，未申請通行證的大貨車行駛台9丁線，將可依違反「道路交通管理處罰條例」第60條規定，開罰900元，並計違規點數1點，半年記滿6點，可吊扣駕照1個月。

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