台南「下營香」盛大遶境 陣頭吸睛萬人參與

2019-04-06 16:33

〔記者楊金城／台南報導〕三年一科遶境，「下營香、扛大轎」首日祈安遶境大典今天登場，包括神轎、陣頭參與遶境估算超過萬人，遶境非常熱鬧但井然有序、乾淨，落實廟會優質化，信眾留下好印象。

下營玄天上帝廟主辦下營香科延續超過百年，參與的有下營六大姓氏角頭廟及友宮廟遶境出巡，遶境隊伍编號到273號，今天上午7點在起馬炮後，由上帝廟主委洪和全、下營區長姜家彬騎王馬帶領從上帝廟出發。

「下營香」遶境隊伍長近兩公里，估計超過1萬人參加，十分熱鬧，下營玄天上帝廟的大玄天上帝、二上帝、三上帝、四上帝、五上帝和各友宮廟約有70多頂神轎，今天出發後遶經下營部分市區、大屯、大埤里，商家住戶設香案參拜，不少民眾排隊躦轎腳求保佑。

今年「下營香」回歸傳統遶境廟會，參與的有開路鼓、王馬、北管、傳統陣頭、藝閣，像是姜林姓龍泰堂的龍陣、八仙陣、獅陣、陳姓七鶴藝陣、曾姓三省堂跳鼓花陣、高蹺陣、洪姓義興堂觀世音收紅孩兒、高蹺陣、沈姓武德宮八仙閣、白蛇傳、什姓八仙龍鳳閣、府城玄意堂獅陣、大屯保安宮鬥牛陣、營前角福昇堂八家將、什姓後安宮官將首、下營茅港尾天后宮前鋒哨角等，「觀世音收紅孩兒」更是暌違40年後復陣重現下營香。

首日遶境井然有序、乾淨，這是因為落實廟會優質化，各友宮廟配合度高，台南市今年開始推動廟會優質化公約，「下營香」響應，下營區公所、下營玄天上帝廟、麻豆警分局等事前開會協調，在遶境時管制垃圾，督陣人員與警方合作指揮交通確保順暢，宮廟陣頭自主管理秩序，嚴防鬥毆，有專人清掃路面垃圾，陣頭、神轎、隨行車輛配有垃圾袋，今年也不僱用鋼管車，回歸傳統遶境，令人印象深刻。

「下營香」明天第二天遶境規模更大，前行政院長賴清德將出席。

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