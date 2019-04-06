百輛機車夾攻汽車 網友封花蓮志學車站奇觀

2019-04-06 16:11

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮志學火車站鄰近東華大學，每到連假總會吸引大批學生搭車返鄉，但因車站廣場腹地有限，停車亂象頻傳，時常見到百輛機車夾攻汽車，被網友封為「志學車站奇觀」，更常讓無法移車的駕駛氣得「破口大罵！」東華雖多次呼籲師生守法，應遵循停車規定，但似乎未曾奏效。

台鐵花蓮運務段長吳金添說，腹地雖為台鐵所有，但並沒有拖吊、罰則等行使權，僅能「柔性」勸導，多次和鄰近派出所、大學教官反映，但效果似乎有限，只好回過頭來呼籲學生和附近居民發揮道德心「自律」，目前將聯繫相關單位，進一步研擬出有效解決方式。

警方表示，志學火車站地權管理屬台鐵，若接受民眾申訴，僅能將停車亂象告知主管機關，但還是要呼籲附近居民及學生，務必遵循停車場管理規定，維護車站週邊的交通秩序。

東華大學針對志學停車亂象，也多次在校務系統公告車站停車守則，呼籲師生停車時應避免造成志學火車站管理及出入旅客的不便，並提醒學生將機車停放在車站停車棚內或停車位，維持站前道路暢通。

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