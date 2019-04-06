身心科醫師提供連假結束「安神操」 週一上班課不憂鬱

2019-04-06 15:38

［記者黃美珠／竹縣報導］清明連假進入倒數，明天過後就是「blue Monday」！中國醫藥大學新竹附設醫院身心科醫師周伯翰提供民眾一套「安神操」，趁著明天、假期最後1天就快點來執行，讓「假期後憂鬱症候群 （post-holiday blues）」不至於有機會上身。

周伯翰說，「假期後憂鬱症候群」是放長假後常見的一種身心適應不良狀態，起因是假期過得太悠閒，患者要從假期中暴飲暴食、熬夜追劇、玩手遊等的生活模式，一下子無縫接軌回原本兢兢業業的日常，很容易就因此發生適應不良的狀態， 通常需花1週才能慢慢調適回來。

如何預防？周伯翰建議明天、也就是假期最後1天盡量留白，行程不要排太滿，用整理出遊照取代四處趴趴走，甚至可以嘗試看點後天要上班、上課的資料，讓身心有要慢慢回復原本生活的自覺。

他提出收假「安神操」，第1步就是明晚先「自我催眠」，也就是跟自己講「假期結束了」、「 該上班（學）了」。.

其次，避免吃太油、太甜、太刺激的食物，理由是我們的腸胃容易因突然要回到緊湊的生活步調而讓交感神經過度活化、亢奮導致消化不良。

飲食清淡之外，多吃一些含色胺酸的東西像是：黑巧克力、香蕉、堅果、乳酪等。因為色胺酸是身體製造血清素跟褪黑激素的原料，前者能幫我們放鬆與增加身體的抗壓性，而褪黑激素則可助眠。

另外多吃含有GABA類成分的番茄、綠花椰菜、糙米、菠菜等，可以舒緩緊張情緒。而魚油、堅果裡面的omega-3脂肪酸則能緩解焦慮跟憂鬱。

後天8日上班（學）的首日，周伯翰建議工作依輕重緩急進行，管他待辦事務已堆如小山高，也別一下子安排得太多，且記得每50分鐘就給自己放風一下。

甚至是工作中不忘玩樂，邊工作邊想想下次假期要怎麼過，這樣有助重振上班士氣。

他也提醒容易有假期後憂鬱症候群的人，其實原因多半是對現實生活不滿意所致，努力振作的同時，也應讓自己思考一下如何突破，才不會常常每逢連假後就要做這套安神操。

只是周伯翰還是要呼籲，大家不要因為放長假，正常的作息跟運動就跟著停擺，假期中多去戶外走走曬太陽，避免熬夜、吃消夜，這樣收假後的前述症候群也就不容易有機可「襲」。

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