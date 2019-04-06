大甲媽祖明起駕！藍綠政治明星全到齊 宛如總統大選前哨戰

2019-04-06 14:32

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲鎮瀾宮媽祖7日晚間將南下遶境進香，每逢總統大選之年，大甲媽祖起駕之日政壇大咖雲集，今年更是充滿政治味，廟方今日指出，明日前立法院長王金平打頭陣，請媽祖出神龕。隨後吳敦義、韓國瑜、蔡英文、朱立倫、賴清德、柯文哲陸續參拜，夜間10點由盧秀燕與蘇嘉全參加起駕大典，宛如總統前哨戰。

大甲媽祖遶境活動被譽為世界三大宗教盛事活動之一，吸引國內外大批信眾參與。因明年適逢2020年總統大選，有意競逐總統大位的政壇人士幾乎全員到齊，大甲民眾說，難得一次可以見到這麼多政治明星，會到廟裡拜拜，順便一睹這些政壇大老的風采。

高雄市長韓國瑜應台中市長盧秀燕邀請參訪台中花博，將於7日中午率高市府團隊參觀花博，隨後再前往鎮瀾宮參拜媽祖，盧秀燕將全程陪同參拜。由於韓國瑜在去年市長選前，到鎮瀾宮參拜，最後順利勝選。廟方透露，起駕日是韓國瑜上任後首次回鎮瀾宮參拜，應是來向媽祖還願祈福。

總統蔡英文今年大年初四到鎮瀾宮參香發紅包，大甲民眾爭相握手，時隔2個月再度造訪，也受到信眾關注。

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