褪色了就修補！這處彩繪村邁入第10年 畫作更新逾300幅

2019-04-06 15:01

〔記者吳俊鋒／台南報導〕昔稱「嗊哩」的台南關廟區新光里，屬於傳統聚落，熱心人士推動彩繪村工程，遠近馳名，執行迄今邁入第10年，牆面畫作褪色了、就修補，一直推陳出新，目前已逾300幅，涵蓋當地9成住戶，為純樸的農村，增添繽紛街景，成功發揮藝術社造的魔力。

國內之前流行彩繪村，但隨著時間久遠，除了新鮮感不再，有些牆面畫作也會褪色、模糊，導致觀光熱潮退燒，如何永續經營，相當重要。

新光里的彩繪工程，為現任社區發展協會顧問吳宗寶，在2010年時開始推動，由當地素人畫家黃真福操刀，本業是廚師的他，藝術創作無師自通，第一階段以北寮街為主，陸續完成28戶、43幅。

傳統的嗊哩，以繽紛的街景，闖出名號，遊客絡繹不絕，在各界贊助顏料下，黃真福持續創作，擴及南北寮聚落，吳宗寶說，全力溝通後，10年來，社區9成以上住戶都願意提供牆面，支持彩繪工程。

新光里的街景彩繪有3大主題，取材包含農田風光、鄉村景觀與花草山水等，還有結合當地信仰的藝陣，以及特色產業，10年來，黃真福除了修補已經褪色的牆面，更換構圖之外，還繼續全新創作，藝術社造不曾間斷。

在旅外子弟光南企業的支持下，黃真福去年底迄今，再完成了16幅新創作，連半毀損的老屋，也能當作畫布，為傾頹的建築，帶來重生的活力；他也為自己老家的客廳、房間彩繪，「這樣住起來，心情更舒暢」。

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