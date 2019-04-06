竹市兒藝節的幸福推手 688名志工成最美風景

2019-04-06 13:18

［記者洪美秀／新竹報導］為期4天的「新竹市兒童藝術節-風的運動場」，每天都吸引超過6萬人次人潮湧入，而爆滿的會場總有一群志工帶著笑容、在各服務定點協助家長與小朋友排隊玩遊具，有如孩子們「最佳保母」，更是兒童笑容與幸福的推手，今年有33個單位、688名志工，4天連假都未休息投入服務，這群穿著背心的志工，已是風的運動場中最美麗的風景。

市府社會處表示，這次參與的志工伙伴從14歲國中生到78歲的銀髮長輩，共有688名，其中65歲以上阿公阿嬤級的志工就有105人，學生志工也有408人，成為今年的志工主力，這些志工默默付出與提供協助，讓家長和孩子都玩得安心、開心。

其中最年長78歲的許秀琴奶奶，以及志願服務推廣中心陳滄洲爺爺，都說，趁身體還硬朗，應該多做一些回饋社會的事情，且是以陪伴孫兒的心情，服務各縣市來兒藝節親子遊的大小朋友們，要讓所有來參加的孩子，有個快樂、難忘、懷念的兒童佳節。

年紀最小的是14歲來自苗栗興華中學春暉社的趙之琦同學與林佳誼同學，她們都是春暉社的社員，立志要做有益社會的事，看到兒藝節招募志工，二話不說跟著學長姊報名參加，體驗「施比受更有福氣」的真諦，且服務他人同時也收穫良多，一舉兩得。

新竹市至愛服務協會表示，每年市府的大型活動會召募竹苗地區志工伙伴，很多志工幾乎天天報到，他們對活動內容熟悉，也協助提供諮詢和服務，是兒藝節上的幸福推手，更是遊具場上孩子的最佳保母。

社會處表示，這次志工主要在9大遊具定點負責維護秩序及提供諮詢說明，參與志工服務的單位有33個，幾乎涵蓋市府各級志工團隊，他們提供的服務與協助，不求回報，每位「志工天使」，都是城市裏最美麗的幸福推手。

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