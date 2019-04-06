基隆和平島今年想幫海兔搬家 結果海兔先走一步

2019-04-06 13:01

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆和平島公園趁清明連假，首度舉辦幫海兔搬家活動，今天卻1隻海兔也沒有，報名活動的民眾笑說：「牠們知道我們要來，先搬走了。」環教友善種子教師李盛傑說，可能是今年的氣候不太適合，或者藻類食物來源沒有那麼穩定，主辦單位表示，雖然現場沒有海兔，今、明兩天仍有生態解說、草地音樂Live、小島市集等活動，且12歲以下孩童免費入園，歡迎民眾造訪。

和平島公園內擁有獨特的海蝕平台地形，海洋與陸地交會之處形成潮間帶，潮起潮落帶來充沛的養分，孕育豐富多樣的生命，規劃讓小朋友戲水的親親水池，會在十一月到隔年四月暫停開放，因為在冬、春兩季，各種藻類繁生，也吸引海兔前來覓食。

親親水池開放前，園方會先幫海兔搬家送到外海，去年就搬移134隻海兔，之後再清洗青苔、綠藻，開放遊客戲水，今年首度開放邀大家一起捲起褲管走下親親水池，送海兔們回到大海的懷抱，報名相當踴躍。

不過，今天民眾興沖沖前來要幫海兔搬家，現場卻1隻海兔也沒發現，李盛傑說，台灣有11種海兔，和平島有4種，包括染斑海兔、條紋柱唇海兔、截尾海兔、黑指紋海兔，牠們都對環境很敏感，食物不足丶水溫不舒適或是雨下太多等都會影響。

和平島公園表示，雖然沒有海兔，今、明兩天現場仍有「春日小島聚」活動，集結在地小農、海洋文創、插畫、花草植物、手工甜點等超過30個創意攤位，以及音樂表演、手作體驗等，歡迎民眾來逛市集、享受野餐。

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