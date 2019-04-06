媽祖文化展雲林記憶Cool開展 台式搖滾HIGH翻街頭

〔記者廖淑玲／雲林報導〕三月瘋媽祖，雲林記憶Cool結合粧佛、漆線、纏花推出媽祖文化展，今天開展至4月30日，百年芒果樹下台式搖滾樂團「江東成名」演出HIGH翻虎尾街頭，陪伴遊客歡度連續假期。
雲林記憶Cool媽祖文化展開展，說書人李漢鵬現場導覽，強調媽祖信仰之外，還有各家媽祖廟裡的珍貴文物，以及從廟宇神像衍生的工藝，透過雲林國家文化記憶庫所蒐集的資料，策畫此次媽祖文化展，邀請大家來看廟宇中的文物及精緻工藝。
活動負責人台灣公益CEO協會祕書長林淑娥邀請纏花工藝師林佩瑩、粧佛工藝師林千翔、漆線工藝師林聖源共襄盛舉，呈現傳統文化創新元素，也為即將展開的大甲鎮瀾宮媽祖遶境、苗栗白沙屯拱天宮媽祖北港進香提前暖場。
更讓大家瘋狂的是，今天開展邀請國內相當有知名度的台式搖滾樂團江東成名演出「Rock You」，以慵懶的音符、混亂直線的迷幻音牆，搭配台語老調旋律，帶大家從今到古，穿梭在數百年的媽祖宗教信仰氛圍。
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雲林記憶Cool結合粧佛、漆線、纏花的媽祖文化展。（記者廖淑玲攝）
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雲林記憶Cool媽祖文化展結合粧佛、漆線、纏花。（記者廖淑玲攝）
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雲林記憶Cool媽祖文化展。（記者廖淑玲攝）
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雲林記憶Cool媽祖文化展為三月瘋媽祖熱場。（記者廖淑玲攝）
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雲林記憶Cool媽祖文化展開展。（記者廖淑玲攝）
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雲林記憶Cool媽祖文化展活動負責人台灣公益CEO協會祕書長林淑娥。（記者廖淑玲攝）
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參展的纏花工藝師林佩瑩。（記者廖淑玲攝）
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台式搖滾樂團江東成名HIGH翻虎尾街頭。（記者廖淑玲攝）
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參展的粧佛工藝師林千翔。（記者廖淑玲攝）
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雲林記憶Cool媽祖文化展開展，說書人李漢鵬（右）現場導覽。（記者廖淑玲攝）
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媽祖文化展雲林記憶Cool開展。（記者廖淑玲攝）
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從供佛蛻變成生活藝術的纏花。（記者廖淑玲攝）
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纏花工藝師林佩瑩（左）與說書人李漢鵬（右）。（記者廖淑玲攝）
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