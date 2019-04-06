楠梓加工區地下水污染 在地里長震驚：無人告知

2019-04-06 12:21

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄楠梓加工區地下水污染擴至區外，東北側區附近的翠屏里，在地里民加上外勞、及學生超過3萬人，里長陳文治驚訝地說，當里長9年，現在才知道當地的地下水已遭到污染，質問工業區管理中心，給他的答覆是已經採取鑽井投藥防堵染污染擴散，他說，污染10年前就被檢出，地方卻完全未被告知，未來一定會對工業區後續地下水污染防治嚴格監督。

楠梓加工出口區東北側區地下水三氯乙烯（TCE）濃度最大達0.470mg/l超標9.4倍，已經擴散至德賢路一帶，並有逐漸往後勁溪擴散趨勢，亟待改善。

陳文治說，當地主要的人口結構為本地里民約1萬8千人，註冊外勞約5千人，住宿學生近3千人，以及到此租屋工作的台勞估計約3千人，總計人口數超過3萬人，據他了解，當地自來水管線十分普及，並沒有使用地下水的住戶。

他說，過去里民主要關心鄰近後勁溪的污染議題，很少人去探究地下水質，里長當了9年，第一聽到地下水遭到污染。得到訊息之後，立刻請工業區管理中心相關單位到里辦公室說明，他們澄清這是早年工廠使用擦拭劑所留下來的污染，沿著加工區周邊圍牆，密集鑽井投藥防堵染污染擴散，最近採樣檢測都有符合標準。

緊鄰加工區德民路上的一家洗車場業者說，因為自來水很方便，多年來洗車都是用自來水，抽地下水成本不會比較划算，知道訊息之後，使用馬達抽自來水，也得小心是否有管線破損被地下水污染。

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