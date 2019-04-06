像不像「神隱少女」動畫場景 台南私房景點別錯過

2019-04-06 11:36

〔記者洪瑞琴／台南報導〕安平「1661台灣船園區」有宛若日本宮崎駿動畫「神隱少女」的奇幻場景，在退潮時，更加相像，適逢春假連假不少遊客參觀漁光島藝術季，順道一訪，成為新興打卡熱點。

位在安平林默娘公園旁的台灣船園區，原本是國內首艘唯一自建大型仿古船「台灣成功號」建造基地，可是這艘大船於2011年12月在高雄夜航訓練時發生「斷桅事件」，原本要遠航計劃壯志未酬而拖回安平修復。

幾經波折，「海上不成行，改為陸上舟」，南市文化局以「戶外博物館」方式規劃，遊客可登船參觀船體結構外，台灣船也化身為環境公共藝術，以「船、鯨、艙、影、桅」等5個裝置，透過基地多樣空間，引領民眾認識台南的海洋文史，並保存即將失傳的船舶修復工藝。

最特別的是，台灣船園區鄰畔安平港，站在台灣船船身前的角度，可見鐵軌從岸上延伸沒入水中，遠端隱沒入水中的鐵軌，似浮似現，宛如「神隱少女」奇幻場景，網美及遊客拍照打卡上網分享，讓台灣船園區爆紅，尤其退潮時，更加逼真。不過，文化局也提醒民眾，拍照時要注意安全。

文化局表示，園區平日開放時間為上午10時至晚間6時；假日則延長至晚間8時30分，並有播映「台灣船‧出航」及「穿越歷史‧台灣船」故事動畫，呈現1661年鄭成功上陸的歷史情境。

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