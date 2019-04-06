以疏伐木搭建 花蓮西林國小瞭望台重現部落樣貌

2019-04-06 11:29

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣西林國小年初雇用部落工班，以傳統工法在校園內搭建一座6公尺高的瞭望台（Daka），興建木料全由花蓮林區管理處提供，利用柳杉、台灣杉等疏伐木建造而成，讓屬於原住民的傳統文化更具意義，象徵一起攜手保育山林，重現太魯閣族「支亞干部落」的原有樣貌。

花蓮縣萬榮鄉西林村屬太魯閣族「支亞干部落」，境內西林國小延續教育部去年推動的「原住民族重點學校新校園運動計畫」，進行太魯閣族瞭望台興建規劃，邀請耆老共商，建造出一座能與部落共享的瞭望台，傳承族人的智慧文化。

高約6公尺的瞭望台，以傳統工法搭建，木料全來自人工林的柳杉、台灣杉等疏伐木，花蓮林管處透過專案申請，將伐採的疏伐木提供給西林國小，協助部落教育、文化傳承，並讓學子了解山林重要性，鼓勵一起投入守護森林行列。

西林國小校長胡永寶說，太魯閣族傳統瞭望台的主要功能，在於防禦敵人入侵、氣象觀測及提供族人商討部落要事的集合場，承平時期雖能作為年輕男女認識、戀愛的地方，但也有許多禁忌，包括禁止飲酒、喧嘩及過分非禮行為等，需保有一定程度的嚴肅。

他說，去年已在校園內搭建傳統「穀倉」，今年更完成「瞭望台」，明年還將重建「家屋」，盼能在校園中融入更多部落情境，落實「民族教育文化」向下扎根的願景，並邀族人入校為師，重現過去支亞干部落樣貌，共享部落未來。

花蓮林管處萬榮工作站主任楊國祥說，為使森林更健康，近年有計畫性的將人工林分疏開，好讓林木有更大的生長空間能更加健壯，所伐採的疏伐木，則都以專案方式提供給有需要的學校使用，未來也會全力協助西林國小重建家屋，為部落及原民文化教育盡心力。

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