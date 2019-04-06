培力工作坊30名身心障礙學員首度進健身房 直呼動作太簡單

2019-04-06 09:42

［記者王秀亭／台東報導］身心障礙者體能退化速度較一般人快，台東智障者家長協會帶著培力工作坊30名身心障礙學員，首度前進健身房，跟著健身房教練一起訓練體適能，過程中有學員認為教練的體適能運動太簡單，希望來點困難的，教練立刻出題伏地挺身也照做。

30名培力工作坊學員一到健身房，看到眾多健身器材直呼新奇，為了有足夠體力使用健身器材，早已準備賣力練習，先由教練帶動暖身，隨即分組展開簡易體適能訓練，不到幾分鐘，個個汗流浹背。

身心障礙者體能、活動張力差異大，屢奪全國心智障礙才藝大賽舞蹈冠軍的學員做完幾個動作後，對教練大喊「太簡單了，來點難的。」教練馬上要大家做起伏地挺身，也難不倒他。

部分身心障礙學員肢體活動力不佳，需要台東智協社工人員從旁協助，才能完成動作，有的才做幾下就喊痛，教練們也適時調整教學方法，配合大家的速度，小偉說，第一次進健身房，感覺就想動起來，希望可以繼續學，練就和教練一樣強壯的身體。

智協理事長陳素貞表示，身心障礙朋友因對一般健身房的設施缺乏信心，或因為運動環境不安全，而對運動與體適能活動卻步，但身心障礙者體能退化得比一般人迅速，有必要透過運動減緩退化。

位在台東市更生路上的運動中心得知身心障礙學員運動需求後，先讓白天工作，夜間入住住宿家園的學員到此運動，並由教練義務個別化指導，有不錯成效，這次再邀培力工作坊學員一起運動。

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