下週三前暖熱如夏 下週四起鋒面到、北台灣轉濕涼

2019-04-06 09:39

〔即時新聞／綜合報導〕今晨因輻射冷卻作用影響，各地低溫較昨晨下降達3、4度之多，氣象專家吳德榮表示，今明兩日白天持續回暖，下週一、二（8、9日）西半部高溫將飆破30度，進入暖熱如夏的晴朗天氣，直到下週四、五（11、12日）鋒面影響，北台灣才會轉濕涼。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今明兩天各地多雲時晴，白天舒適至微熱，早晚偏涼，北部高溫約在29度、中部30度、南部32度，東半部地區則在29度左右，且有零星短暫降雨機率。

吳德榮表示，下週一、二各地天氣大多晴朗，氣溫較這兩天更高，白天在陽光下暖熱如夏，西半部北中南高溫將突破30度，僅午後山區有零星降雨機率。

吳德榮指出，下週三（10日）新一波鋒面接近，北台灣及中部山區降雨機率逐漸提升，下週四、五（11、12日）受鋒面影響，北台灣明顯轉濕涼，其中週五雨勢更將擴大至中南部，不過由於距離現在還久，影響程度及持續時間仍待進一步分析模擬。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/