世界大學影響力排名 高雄大學2項目擠進百大內原因是...

2019-04-05 23:11

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄大學執行教育部高教深耕計畫、鏈結「聯合國17項永續發展目標SDGs」，成果獲得國際肯定，英國泰晤士高等教育發布「世界大學影響力排名」，高雄大學在多項永續發展目標的影響力排名，搶進全球百大之內。

聯合國永續發展目標共有17項，2019年泰晤士選擇其中11項，依去年全球各大學研究、教學、社會服務等多面向成果進行排名，高大名列全球201至300名，其中「提昇工作尊嚴及經濟成長」獲得全球第72名、「永續城市及社區」獲得全球第94名的佳績。

校方擁有83公頃的開放式校園，提供免費自行車的綠色運具於校園內使用，在評比中獲得肯定，永續校園的創校理念，也是全國第一所簽署「塔樂禮宣言」的學校，積極建構綠色永續校園，正式邁向國際綠色大學行列。

校方於2017年3月起推動「重塑高雄蚵仔寮漁村聚落綠色海洋人文地景」，獲得「促進目標實現的夥伴關係」極高評價，2017年11月執行「大樹幸福莊園新鄉村經濟行動」，高大師生組成團隊，與高市大樹區龍目居民合作，建立「河谷莊園、鄉村經濟」品牌特色，落實大學社會責任及促進目標實現夥伴關係的具體展現。

計畫總主持人、副校長莊寶鵰表示，校方與市府研究發展考核委員會合作，舉辦全國首次的漁村公民參與式規劃案「蚵ㄚ寮好好」，廣邀居民參與地方論壇、公民種子培力課程、田野調查、社區參與式工作坊，歷時3個月彙整出多項提案，作為高市府未來施政參考。

高雄大學校長王學亮表示，台灣目前雖非聯合國會員國，高雄大學為了與世界接軌，深耕計畫以聯合國2015年所公布永續發展目標為方向，未來隨著各項深耕計畫陸續執行與開展更能加以落實。

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