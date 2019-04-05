朋友突然拿出「白粉」？！ 這包意外釣出網友童年回憶

2019-04-05 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕許多人即便長大後仍然不擅長吞藥丸，沒想到1名網友的友人竟因為吃感冒藥粉，被人誤會在「吸毒」，而藥粉的照片還意外勾起不少網友的童年回憶。

1名網友在「Dcard」上發文說，他與兩個朋友出門吃飯時，其中1人突然拿出了1個紙包的白色藥粉，讓另1名朋友嚇壞了，立刻把那包藥包拍掉，讓準備吃藥的朋友相當傻眼。

後來原PO詢問時，拍掉藥包的朋友竟大聲回應，「他要吃毒品你怎麼還這麼鎮定？」而原本要吃藥的那個朋友則是淡定地說，「你們有什麼毛病，那是我的感冒藥」，意外透露了一直以來都不會吞藥丸的尷尬事實，讓原PO忍不住捧腹大笑。

沒想到這篇文的紙包藥包意外勾起許多網友的童年回憶，甚至有網友吐槽，「圖片的藥包也包太醜」。還有不少同樣不敢吞藥丸的網友被釣了出來，「我也不會吃藥丸...都被朋友嗆小朋友」、「我就是不會吞藥丸，還要手動敲成粉的哈哈哈哈」，也有網友熱心地分享自己從不會吞藥丸，慢慢進步成可以一口吞很多顆的心路歷程，還有網友開玩笑建議，「你先喝口水，牙齒咬一咬，藥丸丟進嘴，假裝自己已經咬過就會吞了」。

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