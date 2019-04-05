學童喝蝶豆花飲料嘔吐？衛生局：不排除染諾羅

2019-04-05 18:42

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林縣某國小上月底慶祝兒童節，有4名學童疑喝蝶豆花調製的飲料，出現嘔吐等身體不適症狀，雲林縣衛生局接獲通報，採集學生檢體，並到學校宣導，衛生局強調，蝶豆花目前僅當食用色素，不能當食用原料，任意販售恐觸法，可罰款6萬元。

據指出，該校辦理兒童節慶祝活動，4名學童疑似喝了自製蝶豆花加汽泡飲料及牛奶，出現嘔吐症狀，學校將4名學童送醫，學童有嘔吐、發燒狀況，並沒有腹瀉。

雲林縣衛生局長曾春美指出，衛生局接獲醫院通報，已請醫院採集檢體，並前往學校了解，4名學童是同一班，在活動開始前班上有1名同學嘔吐，不排除是感染諾羅病毒，但詳細原因要等檢查結果出爐。

衛生局表示，蝶豆花這幾年十分熱門，但依食藥署函釋，蝶豆的花部位可供做天然食用色素使用，但以染色目的適量使用；蝶豆之葉、莢、花部位屬非傳統性食品原料，如擬作為一般食品原料使用，需進行食用安全性評估，且經確認食用安全性，始可決定是否得作為一般食品原料使用。

衛生局強調，目前蝶豆花未經證明為無害人體健康，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列，如供食品用途，則違反食品安全衛生管理法，可罰款6萬元以上罰鍰，若涉及宣稱療效則可罰款60萬至500萬元，提醒民眾注意以免觸法。

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