訂房網站統計：今年春節亞洲旅客最愛旅行地台中晉升第7

2019-04-05 18:52

〔記者張軒哲／台中報導〕台中好好玩！遠見雜誌4月號刊登Agoda訂房網站最新統計資料顯示，今年春節亞洲旅客最愛旅行目的地，台中市從去年排名10名之外，晉升到第七名，贏過吉隆坡及新加坡等亞洲城市。另外，今年春節期間台灣遊客最愛旅遊地點，台中市也從去年的第四名晉升到第二名，贏過台北、東京及台南等地區。台中市拼觀光成績亮麗。

台中市近年國內外觀光客漸增，尤其頗受國外遊客歡迎的高美濕地、彩虹眷村、宮原眼科等。台中市府觀旅局長林筱淇指出，今年一月一日起全球12歲以下兒童看花博免費等措施，的確有效吸引國內外遊客來台中看花博，春節8天連假就有53萬多人次入園。另外，三井outlet、高美濕地、國家歌劇院及武陵櫻花季等景點魅力，也帶動整個台中地區春節期間共湧入770多萬人次的遊客到訪。

林筱淇指出，觀旅局年前舉辦百大婚紗拍攝景點票選活動，找了有百萬粉絲的名人Janet謝怡芬到花博直播，也馬不停蹄到香港拜訪旅行業者，強化台中觀光旅遊行銷，有效提升台中觀光旅遊的話題與知名度。

今年7月10日到8月18日台中要舉辦首屆購物節，全城打折外也要送豪宅跟汽車，勢必將造成轟動，可望吸引國內外遊客大量到台中旅遊。尤其明年初台中要舉辦台灣燈會，預期會再創台中觀光旅遊高潮，帶動龐大商機。

觀旅局表示，台中市春遊專案將從5月1日起到6月30日，獎助金額用完即停止，請大家把握機會。自由行的旅客，只要在週日至週四之間入宿參與活動之合法旅宿業，每房可補助新台幣500元，每人限1次。

另外配合台灣小鎮旅遊年，入住當日滿18歲至40歲青年住宿本市東勢區或新社區之民宿，可再多享1次補助機會。市府特別加碼送好禮，凡活動期間，自由行入住登錄成功的旅客，憑住宿發票（或收據）後續可再抽電動機車、電動自行車、家電產品等多項好禮。

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