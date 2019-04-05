高屏溪民生及稻作供水 才撐到6月底

2019-04-05 17:16

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高屏溪流量下探，而且與台南市共用南化水庫水位剩4成，甲仙攔河堰也未引水挹注。南區水資源局今天說，上游集水區1至3月實際降雨量與歷年平均值相近，並無乾旱情形，6月底前可望持續供應。

中央氣象局預估，4月展望雨量預測，各地以「接近」氣候正常值機率最大，不會有大量雨勢，期待天公作美可能落空。

高屏溪4月川流量約在每秒15立方公尺（CMS），流量穩定，不過，3月上旬有雨勢挹注，之後就沒較大雨量，南水局整備地下及伏流備援水源因應，並協同農田水利會、台水公司等單位進行總量管控、跨域支援調度方案。

高雄市每天民生用水量約在110萬噸，若持續未降甘霖，南化水庫現有蓄水量僅供台南日量92萬噸使用，無力支援高雄，且地下及伏流水有枯水期氨、氮過高問題，水質不佳也難以備援。

南水局局長連上堯呼籲，社會各界節約用水，有水當思無水之苦，水情單位將積極並謹慎監控，確保供水穩定。

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