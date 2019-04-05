屏市教會交通車被撞壞 弱勢學童上課輔要多等一會

2019-04-05 17:15

〔記者葉永騫／屏東報導〕負責載送弱勢學生的屏東市生命豐富教會交通車日前遭不詳人士撞壞，由於警方還未釐清真相，連帶使弱勢學生的接送受到影響，牧師謝光忠表示，由於修車費得花不少錢，教會沒錢，目前只好少一部車接送，只能讓學童們多等一會。

長期協助高風險弱勢家庭兒童的屏東市生命豐富教會課輔班交通車1日停放在屏東市大武路、武威街路邊時遭到疑似大貨車撞及車頭嚴重損毀，警方獲報後調閱附近監視器都沒有現場畫面，只能製作筆錄再進行調查，讓牧師不知如何是好。

謝光忠說，教會每天有4台交通車免費負責接送屏東市6所學校、30名弱勢國小學生下課輔導，現在少了1台車，只能以3台車來接送，孩子們得在學校多等一會兒才能接送上課，這台被撞壞的交通車是約10年前由兆豐銀行捐贈購買的中古車，現在車齡已20年，維修費用預估得6萬多元，對於教會來說是一大筆負擔，只能再尋求善心單位協助一起來籌募交通車基金。

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