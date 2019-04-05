竹市兒藝節 林智堅、鄭文燦同台尬「漂浮單車」

2019-04-05 16:44

〔記者王駿杰／竹市報導〕「2019新竹市兒童藝術節－風的運動場」登場第2天，今天桃園市長鄭文燦特地帶著130名桃園市孩童前往，一同替兒藝節造勢，市長林智堅除帶鄭文燦參觀9大遊具，兩人更共同挑戰高難度的「漂浮單車」，讓兩位市長大呼「自己騎」比看別人騎困難很多，相當佩服小朋友的勇氣。

鄭文燦今天與130名國小學童在林智堅陪同下體驗9大遊具，從竹迷宮舞台開始，一路經過太空漫步、神奇階梯、迷你搖擺屋、對抗地心引力，最後來到漂浮單車，林智堅與鄭文燦特別坐上特製加大型的「漂浮單車」一路騎到終點，讓現場民眾歡呼連連。

林智堅說，感謝鄭文燦特別來站台，共同為竹市兒藝街宣傳，他與鄭文燦都同為全國最幸福市長，他們這幾年來都致力提升親子建設與藝文活動，打造幸福兒童城市，過去兩人無論是建設、政策都充分交流。

林智堅說，這是他第一次嘗試體驗漂浮單車遊具，坦白說有點緊張，因為有3層樓高，不過這就是他舉辦兒藝節活動的目的，希望讓孩子能挑戰、勇敢、征服天空，並留下深刻、歡樂的印象。

鄭文燦指出，新竹市的兒藝節真的很棒，林智堅辦兒藝節活動成功激發孩子的勇敢、冒險、探索特質，不但現場每個遊具具有創意，室內外空間也很安全，他這次受邀，希望將竹市的兒藝節經驗帶回桃園。

文化局長黃竫蕙指出，今年兒藝節風的運動場活動地點選在新竹文創館舉行，以「勇敢、冒險、征服天空」為主題，將文創館想像成降落在竹市的太空站，要讓全台孩子體驗一場精采的太空冒險，再搭配一旁的新竹味市集，將兒童元素融入市集活動中，邀請美食及手創業者共同參與，並規劃藝文表演、親子DIY，不僅要讓大小朋友玩得盡興，更吃得開心。

另外，黃竫蕙說，新竹的飯店業包括竹湖暐順麗緻文旅、新竹英迪格酒店、新竹國賓大飯店、新竹迎曦大飯店、煙波大飯店、老爺酒店、卡爾登飯店等，也特別為了這次連假推出不同的住房優惠方案，歡迎全國民眾一起到竹市來趟好吃好玩的小旅行。

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