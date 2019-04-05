清明祭祖 新營以功代金夯、柳營空拍機監控公墓

2019-04-05 16:17

〔記者楊金城／台南報導〕今天是清明節，新營福園湧入掃墓祭祖人潮，許多民眾響應以功代金，將燒紙錢的錢捐贈給北台南家扶中心，功德迴向給祖先，包括新營、下營、柳營消防分隊也駐點宣導防火，柳營義消還出動空拍機監控墓園。

新營福園、下營和麻豆的納骨塔今天都辦法會，許多民眾帶來鮮花素果祭拜祖先，慎終追遠，新營福園的祭拜人潮眾多，台南市府在新營體育場和福園行駛免費接駁車，新營警分局派員在福園入口管控交通。

設在新營福園的紙錢集中燒、以功代金，響應環保，減少空污，獲得許多民眾支援，台南市環保局新營清潔隊派出「台南天府保全運鈔車」載運集中燒的紙錢，以功代金則有許多人排隊登記，100、200元不嫌少，也有人捐贈1、2千元。

因歷年公墓火警多，消防人員疲於奔命，新營消防分隊也在福園入口分發水袋，下營分隊的清明防火宣導，請來兒童穿著消防衣體驗同樂，將「四不二記得」的正確掃墓觀念帶回家。

柳營消防分隊和柳營義消分隊在柳營佛山駐守防火宣導，義消李祈昌並出動空拍機監控公墓動態。掃墓「四不二記得」要領，是「不」亂燒雜草、「不」亂丟菸蒂、「不」飛揚冥紙、「不」燃放爆竹，「記得」滅餘燼、「記得」收垃圾。

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