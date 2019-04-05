黃喉貂PK跨欄 林佳龍：PO影片守護生態環境

2019-04-05 16:02

〔記者黃鐘山／台中報導〕你看過保育類動物「黃喉貂」在公路邊比賽跨欄嗎？交通部長林佳龍今（5）日在臉書PO出「黃喉貂PK跨欄」影片，強調交通部關心生態落實保育，希望能在建設、環保與生態保育中間求得平衡，並呼籲民眾共同守護生態環境。

林佳龍說，影片是公路總局信義段的同仁，昨日清晨在新中橫公路執勤時拍攝，2隻可愛活潑的黃喉貂，在公路邊的圍欄追逐奔跑，好像正在響應明年東京奧運的跨欄比賽！

林佳龍在臉書說，「當您形色匆匆走在公路上時，是否也注意到路旁的豐富生態，近年來，交通部努力在建設、環保與生態保育中間求得平衡，給國人交通的便利，更要維持生態的永續。」

他又說，為了保護石虎，交通部與特有生物研究保育中心、中興大學等單位合作，規劃「中部友善道路改善計畫」，設置路殺預警系統，一方面提醒用路人放慢行車速度，另一方面當偵測到有車輛要通過時，則以聲光波發射器警示要過馬路的野生動物，延緩他們通過路面的時間。

日前紫斑蝶大遷徙時，交通部也在國道3號架設防護網，更封鎖了1個車道，要讓紫斑蝶可以「安全過馬路」；而為了保護墾丁的陸蟹媽媽，能夠安全從樹林奔向海洋繁衍下一代，我們也在台26線設置引導帆布牆，讓陸蟹媽媽能穿越地下涵洞，在遷徙的高峰期時，也會採取封路、縮減車道等措施，這一切的一切都是為了避免「路殺」。

林佳龍強調，動物不會看紅綠燈！感謝所有的國人與我們一起守護生態，相信珍貴的石虎、可愛的小螃蟹、美麗的蝴蝶等各式各樣的動物與植物，都會成為你旅途上最美的風景。

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